Felicita Cuba a Fuerzas Armadas en aniversario 69

Cuba conmemoró y felicitó hoy el aniversario 69 del desembarco del yate Granma y el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), con actividades en unidades militares y mensajes de dirigentes y organismos nacionales.

El 2 de diciembre de 1956, ochenta y dos expedicionarios encabezados por el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz llegaron a las costas del sureste de la Isla tras zarpar desde Tuxpan, México, hecho que marcó el inicio de la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Tras la emboscada sufrida por el ejército batistiano, los sobrevivientes se reagruparon en la Sierra Maestra, donde en el poblado de Cinco Palmas, Fidel pronunció la frase «Ahora sí ganamos la guerra», al reunirse con apenas siete fusiles.

Ese núcleo fundó el Ejército Rebelde, que en poco más de dos años derrotó a la dictadura de Batista, triunfó el primero de enero de 1959. En homenaje a esa gesta, las FAR fueron constituidas oficialmente el 2 de diciembre de 1961, con la misión de movilizar al pueblo y defender la soberanía nacional.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recordó en un mensaje desde sus redes sociales que con la llegada de los expedicionarios hace 69 años, se cumplía la promesa de Fidel, «libres o mártires», de reiniciar la lucha armada por la independencia definitiva.

Otra frase de Fidel que rememora la fecha es: “Si salgo, llego; si llego, entro; si entro, triunfo”.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias felicitó en sus redes sociales a todos sus combatientes por la fecha que reafirma el compromiso actual de los combatientes con la defensa de la Patria, y la continuidad histórica de la Revolución.