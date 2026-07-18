Principales autoridades del municipio de Placetas analizan situación del territorio

«Son tiempos duros y retadores pero también son tiempos de crecernos como cubanos que somos»

Fueron las palabras de apertura de Eduardo Rodríguez Cabrera primer secretario del PCC en Placetas durante la reunión de trabajo con directivos del territorio desarrollada en la sede del Gobierno Municipal.

Los puntos del debate se centraron principalmente en :

📢 La situación económica y financiera del territorio y sus principales estrategias.

📢 La situación higiénico sanitaria.

📢 El Plan de aseguramiento político comunicacional y la implementación de transformaciones internas.

📢 El Aseguramiento al programa en saludo al 26 de julio.

📢 La rendición de cuentas del Gobierno sobre atención a vulnerables con prioridad en los infantes.

📢 El programa de desarrollo económico y social del territorio.

📢 La necesidad de superación de cuadros y trabajadores en la escuela municipal del PCC.