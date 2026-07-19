La pequeña Emy, un logro de la salud villaclareña

Los resultados en el programa materno infantil fue uno de los Indicadores por lo que Villa Clara obtuvo la condición de provincia destacada por el 26 de Julio. Emy Lucía Pérez, actualmente la paciente más pequeña de la terapia Intermedia del pediátrico José Luis Miranda constituye uno de los logros de la salud villaclareña.

Con solo 17 día de nacida, a finales del mes de diciembre del 2025 Emy Lucía llegó en estado crítico al cuerpo de guardia del José Luis Miranda, tras una complicación respiratoria. Luego de varios estudios se detecta un etimio ectopico, es decir un tumor en el cuello, anomalía de baja incidencia, que comprimía las vías respiratorias, por lo que fue operada inmediatamente, realizandose una traqueotomía.

Desde entonces y tras vencer los riesgos del postperatorio, la pequeña Emy permanece bajo tratamiento en la unidad de terapia intermedia del pediátrico dónde junto a su madre Elizabet López conocen de la grandeza humana que habita en este servicio.

No tengo quejas de ninguno de los servicios del hospital, desde los 17 días de nacida la niña estoy aquí, ya son siete meses en este servicio donde he encontrado una familia. Aqui tengo el acompañamiento permanente de un team médico y de enfermería de excelencia, a la niña no le ha faltado nada y me han enseñado el manejo con la traqueotomía para cuando regrese a casa, relata la placeteña Elizabet López, madre de la menor.

Con una evolución satisfactoria y un aumento progresivo de peso, la alegre Emy con siete meses de vida continuará hasta cumplir el primer año de vida en la terapia intermedia. Este servicio distingue entre sus similares del país por la alta supervivencia infantil, el cumplimiento estricto de los protocolos médicos y por los bajos índices de infección intrahospitalaria.

Emy ha sido como la mascota del servicio, llegó muy pequeñita, estaba desnutrida pero siempre muy risueña. Todos los del servicio le tenemos un cariño muy especial y creo que ella con nosotros también, se ha logrado una relación muy especial. Además ver su evolución y su respuesta al tratamiento es la mayor alegría y satisfacción del servicio, comenta el licenciado Osvaldo Rodríguez, con 42 años de experiencia en pediatría.

Al igual que la terapia intermedia, la unidad de neonatología por dónde también transito Emy es un referente en la región central en la atención médica y manejo del neonato por parte del personal de enfermería, indicadores que contribuyen a la disminución de la tasa de mortalidad infantil del centro durante el primer semestre del 2026.

Somos muy celosas con nuestros neonatos, cumplimos estrictamente las medidas higiénico sanitarias y los protocolos de enfermería, así como realizamos labor educativa con las madres para lograr el éxito en el tratamiento, argumenta la master Yilian Rodríguez, jefa de enfermería del servicio de neonatología.

Cómo la placeteña Emy, muchos recién nacidos y menores de un año han recibido atención médica en el hospital infantil, institución que no escapa de los efectos del cerco económico norteamericano con un impacto directo en la actividad quirúrgica y en la atención al paciente oncológico. Sin embargo la voluntad y la sensibilidad de los profesionales han sido el antídoto para sanar y salvar a recién nacidos como Emy.

Emy y su madre, por azhares de la vida conocen de cerca la calidad profesional y humana que habita en el José Luis Miranda, institución médica insigne por más de seis décadas en el centro de Cuba. Razones de peso para no olvidar esos rostros que hicieron de Emy orgullo de la salud villaclareña.