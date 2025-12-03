Sangre joven en batas blancas

Veintitrés profesionales egresados de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, prestarán servicios en el municipio de Encrucijada, los que laborarán en los diferentes Consejos Populares, donde prestarán servicios como médicos generales de los diferentes consultorios de esas localidades.

En estos momentos en que el municipio enfrenta una delicada situación epidemiológica, la inyección de sangre joven constituye una muy buena noticia para el pueblo, pues es la posibilidad esperada de completar la plantilla en los 36 establecimientos de este tipo que posee el municipio.

Según el doctor Juan Carlos Cabezas Rojas, metodólogo municipal de Docencia Médica, el arribo de los nuevos doctores reporta muchos beneficios para la municipalidad; entre ellos está el que se condiciona alcanzar una mejor atención a los pacientes y conjuntamente se logran avances cualitativos y cuantitativos respecto a la calidad de la asistencia y la productividad de las consultas.

Los jóvenes galenos garantizaran en su totalidad la permanencia médica en los consultorios del médico de la familia y propiciarán además una mayor cobertura en áreas, que incluso, están desprovistas de médicos, algo indispensables para la salud del territorio.