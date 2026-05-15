Instituciones de Salud en Villa Clara mantienen su vitalidad

Tomando ACN

La Dra. Leidy Saray Rodríguez Hernández, directora general de Salud en Villa Clara, aseguró que todos los hospitales de la provincia funcionan con normalidad y se encuentran protegidos ante la actual situación electroenergética del país.

Explicó que los consejos de dirección de cada institución monitorean de manera constante los servicios vitales, con el objetivo de garantizar la atención médica sin interrupciones. “Estamos preparados para enfrentar las contingencias y asegurar que la población reciba los servicios de salud que necesita”, afirmó.

La directiva precisó que los pacientes de hemodiálisis provenientes de zonas distantes se encuentran en centros de hospedaje, donde se les garantizan todas las condiciones de alojamiento, y se les asegura la transportación hasta los hospitales para recibir sus tratamientos, dada la complejidad de estos casos.

Rodríguez Hernández reconoció el esfuerzo del personal de la salud, que en medio de tan difíciles circunstancias mantiene la vitalidad de los servicios. “Nuestros médicos, enfermeras y técnicos han demostrado una vez más su compromiso con la vida y con el pueblo, trabajando sin descanso para que nadie quede desprotegido”, destacó.

Con estas medidas, Villa Clara reafirma la prioridad de la atención médica y el respaldo a quienes sostienen la salud de la población, incluso en el complejo escenario energético que atraviesa el país.