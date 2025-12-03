Una FEEM siempre joven

Con un llamado a mantener el legado de la organización y a ser vanguardia en las aulas y la sociedad, se desarrolló en el IPVCE Ernesto Che Guevara el acto central provincial por el aniversario 55 de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM). La ceremonia incluyó la entrega de carnets que acreditan a jóvenes destacados como nuevos miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

En un gesto que destacó la importancia del trabajo colectivo, se otorgaron reconocimientos a municipios e instituciones con resultados sobresalientes. Fueron distinguidos los municipios de Placetas, Quemado de Güines y Corralillo, junto a la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech y la sede anfitriona, el propio IPVCE Ernesto Che Guevara, por su dedicación y resultados integrales en el quehacer de la organización.

El acto también sirvió para exaltar el talento académico provincial, reconociéndose el destacado resultado en el ciclo olímpico 2025 de los estudiantes del Centro Provincial de Entrenamiento para Alumnos de Alto Rendimiento Académico.