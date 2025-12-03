Celebran en Villa Clara acto por el Día de la Medicina Latinoamericana

‌La Cabaña de Trabajo del Comandante en Jefe Fidel Castro en Santa Clara, fue el escenario para celebrar este 3 de diciembre el acto provincial por el Día de la Medicina Latinoamericana.

‌Con la colocación de una ofrenda floral al apóstol, inició el acto provincial por el Día de la Medicina Latinoamericana donde se rindió homenaje también al médico mayor, Fidel Castro.

‌Por los resultados y entrega incondicional al sector, el Sindicato Nacional de la Salud y el Ministerio de Salud entregaron el sello 50 años a cinco destacados profesionales.

‌En nombre de los condecorados, el doctor José Ramón Ruiz, subrayó la importancia de mantener la ética médica en las nuevas generaciones y continuar prestando una atención médica de calidad aún en las condiciones más adversas.

‌El Consejo de Estado y de Ministros de la República impusieron la distinción Manuel Piti Fajardo a las doctoras Tania Cecilia Casanova y y Clara O’rrelly con más de 20 años dedicados al sector, mientras de manera excepcional la recibió la doctora Leidy Saray Rodríguez Hernández directora provincial de salud en Villa Clara.

‌Fueron reconocidos además los diferentes centros hospitalarios del territorio, así como empresas y organismos que apoyan la labor y reparación de los centros asistenciales.

‌Por su parte la Dirección Provincial de Salud reconoció al Partido, al Gobierno y a un grupo de empresas estatales y no estatales por el acompañamiento permanente al sector.

Reconocimiento especial entregó el Gobierno y el Partido al sector de la salud por su entrega diaria a la más noble profesión.

‌Presidieron el acto provincial por el Día de la Medicina Latinoamericana, Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora provincial, e Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido, entre otros dirigentes del territorio.