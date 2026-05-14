Villaclareña Katherine Rodríguez, mejor futbolista del año 2025 en Cuba

Tomado de Vanguardia

La futbolista oriunda de Báez, Placetas, jugó con el equipo UNAN-Managua, subtitular de la Liga Femenina de Nicaragua.

La estelar delantera villaclareña Katherine Rodríguez Valdés fue seleccionada como la mejor futbolista del año 2025 en el país, según dio a conocer la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC), que informó también sobre los ganadores en las diferentes categorías.

Oriunda del poblado de Báez, donde nació el 10 de septiembre de 2002, Katherine obtiene el galardón después de un año sobresaliente defendiendo los colores del UNAN-Managua en la Liga Femenina de Nicaragua, selección con la que se agenció el subtítulo del Torneo de Apertura 2025 en la nación pinolera.

Muchos de los seguidores del más universal de los deportes seguramente recuerdan los tres goles que, en tiros de penal, Katherine marcó con el once de la Mayor de Las Antillas ante Curazao, el pasado 1ro de marzo en el estadio Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, en uno de los partidos correspondientes a la eliminatoria mundialista de Concacaf.

Siete años atrás, la villaclareña había sido distinguida como la mejor futbolista juvenil de Cuba en 2019.

En la sesión del XV Congreso de la AFC se ratificó tras el voto de especialistas de todo el país a los ganadores en los restantes apartados.

Así, en la rama masculina el premio recayó en Romario Torres, mientras que en la modalidad de futsal fue laureado Jonathan Hernández.

Por su parte, en la categoría juvenil resultaron seleccionados como los más sobresalientes Didier Reinoso entre los varones y Kenny Castañeda en la rama femenina.