Ayely Espinosa

En la autopista nacional km 291 cercano al municipio de Placetas, ocurrió en la tarde de hoy 14 de Mayo un accidente de tránsito dejando un saldo de dos fallecidos y un lesionado encontrándose este en estado crítico en el Hospital General Docente «Daniel Codorniú Pruna» de Placetas ,Villa Clara.

La persona lesionada y en estado crítico se nombra Migdalia Miranda Hernández de 51 años procedente de Moa Holguín.

Uno de los fallecidos también procedente de Moa Holguín se nombra Doelmis Roche Cuenca de 51 años.

Hasta el momento las autoridades no han podido identificar la otra persona fallecida.

El vehículo involucrado en el accidente fue un willy particular con chapa P204139 que se salió de la vía por una pendiente según informan autoridades de la PNR presentes en el lugar del siniestro.

Autoridades del Partido y del Gobierno en Placetas presentes en el Hospital General acompañando este doloroso proceso mientras el personal médico intenta salvar lo más preciado …. la vida.

Foto:Jaime Glez