Rinde homenaje al Che Guevara embajador de Rusia en Cuba

✍🏻Oscar Salabarría/ CMHW

Con la colocación de una ofrenda floral al Comandante Ernesto Che Guevara y a sus compañeros de lucha en el Memorial que desde Santa Clara inmortaliza el legado del Guerrillero de América, culminó la visita oficial que durante dos días realizó el Excelentísimo Sr. Viktor V. Koronelli, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia en Cuba, a la central provincia de Villa Clara.

«Soy un admirador de esta gran figura», dijo el diplomático ruso en declaraciones a nuestra emisora.

El embajador del gigante euroasiático, igualmente se refirió a los fuertes lazos que unen a La Habana y Moscú, distantes geográficamente, pero muy cercanos en la fraternidad y en el amor que se profesan ambos pueblos.

Cuba y Rusia, mantienen una estrecha cooperación en diversos frentes y existen vínculos culturales muy fuertes, aseveró Koronelli.

«Nosotros estamos con ustedes», dijo en embajador ruso al condenar enérgicamente el bloqueo económico comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la Mayor de las Antillas, y rechazó además, la injusta lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo en la cual Washington mantiene a nuestro país.