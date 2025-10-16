Díaz-Canel recibió a presidenta del Partido Bélaya Rus

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió este miércoles a Olga Nikolaevna Chemodanova, presidenta del Partido de Belarús, Bélaya Rus, con el propósito de fortalecer los vínculos bilaterales, precisó el sitio web de la Presidencia.

El encuentro tuvo lugar en la Universidad del Partido Ñico López, tras la sesión vespertina del Tercer Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda.

Durante la reunión, ambos dirigentes repasaron las relaciones entre sus organizaciones y países, y destacaron la importancia de los intercambios para el desarrollo de proyectos conjuntos.

Díaz-Canel recordó su visita a Minsk en julio pasado, en ocasión de la X Cumbre de la Unión Euroasiática, donde sostuvo conversaciones con el presidente Alexander Lukashenko.

El mandatario cubano resaltó la disposición de Lukashenko de apoyar a Cuba y transmitió un saludo al jefe de Estado bielorruso.

En el marco de la visita, el Partido Comunista de Cuba y el Partido Bélaya Rus concretarán acuerdos de colaboración, tomando en cuenta la experiencia del modelo de desarrollo del país europeo.

Chemodanova ratificó el respeto y la amistad que caracterizan las relaciones entre ambos partidos, Gobiernos y pueblos, y aseguró que los vínculos interpartidistas contribuirán al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

La dirigente bielorrusa afirmó que no existen distancias geográficas ni bloqueos que impidan el desarrollo de los nexos entre Cuba y Belarús.