Avanza la restauración del Hospital Pediátrico de Villa Clara con el apoyo de productores tabacaleros

✍🏻Lis Haydée Díaz de Villegas

📸 Henry Omar Pérez/ ACN

A más de dos meses de su inicio, avanzan las labores de restauración en el Hospital Pediátrico «José Luis Miranda» de Villa Clara, gracias a una alianza estratégica entre el gobierno provincial y los productores tabacaleros del territorio.

La iniciativa, que responde al llamado del Partido a aunar esfuerzos para el sostenimiento de los servicios básicos, ha permitido una inyección de recursos fundamentales para el hospital, centro de referencia en toda la región central de Cuba.

Según Antonio Subí Pérez, director de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco «La Estrella», la labor que asumen los vegueros villaclareños al realizar donativos para el beneficio del hospital infantil muestra el humanismo innato de este sector y su compromiso con la salud en la provincia.

Las mejoras implementadas incluyen la reposición de equipamiento esencial, como luminarias y sistemas de climatización; optimizaciones estructurales, entre ellas, la impermeabilización de áreas críticas del techo; así como la reparación y el acondicionamiento de varias salas de ingreso.

En palabras del director del hospital, Oscar Armando Fernández Alegret, la institución enfrenta una compleja situación epidemiológica que ha elevado la demanda de sus servicios, por lo que este apoyo permite mejorar la calidad de la atención que se les brinda a los más pequeños.

El gesto de los vegueros villaclareños refuerza el compromiso del sector productivo con las prioridades sociales y demuestra que la unidad es la clave para superar los desafíos actuales