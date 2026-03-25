Reunión de expertos confirma acción neuroprotectora de NeuralCIM

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó este martes la Reunión de Expertos y Científicos para temas de Salud, dedicada a los resultados de ensayos clínicos con el producto biotecnológico NeuralCIM.

Según precisaron fuentes de Presidencia en el periódico Granma, en el encuentro, especialistas informaron que el medicamento, desarrollado por el Centro de Inmunología Molecular, mostró acción neuroprotectora en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, especialmente en la enfermedad de Alzheimer.

En el encuentro participaron también Inés María Chapman Waugh y Eduardo Martínez Díaz, vice primeros ministros de la República de Cuba, junto a otros directivos del sector científico y de la salud, quienes ofrecieron detalles sobre los ensayos clínicos con el NeuralCIM.

El doctor Eliseo Capote Leyva, promotor del Centro de Inmunología Molecular, declaró que NeuralCIM disminuye la inflamación y favorece la producción de sustancias naturales protectoras del sistema nervioso.

Según Capote, los ensayos clínicos realizados durante más de 15 años evidencian resultados promisorios en la enfermedad de Alzheimer, con más del 60 por ciento de los pacientes en categorías de mejoría y estabilidad, frente al curso natural de empeoramiento.

El especialista precisó que también se desarrollan estudios en la ataxia espinocerebelosa y en la enfermedad de Parkinson, aunque los principales avances corresponden al Alzheimer, que afecta la memoria, la orientación y el lenguaje.

En Cuba, estimaciones indican que unas 160 mil personas pueden padecer demencia, de las cuales cerca del 70 por ciento corresponde a la enfermedad de Alzheimer, considerada un serio problema de salud pública.

Capote subrayó que NeuralCIM no constituye una cura definitiva, pero sí representa una alternativa para mejorar la calidad de vida de los pacientes, y añadió que el reto está en garantizar su producción para cubrir la demanda nacional.

Durante la reunión, Díaz-Canel instó a dar seguimiento a los estudios y evaluar su progreso antes de concluir el presente año, en reconocimiento al valor del medicamento para dignificar la vida de quienes lo reciben.

Científicos de Estados Unidos señalaron en materiales audiovisuales que los resultados preliminares obtenidos con el NeuralCIM en pacientes tratados en ese país confirman la eficacia del producto cubano frente a enfermedades neurodegenerativas, y destacaron que el acceso limitado por el bloqueo económico, comercial y financiero constituye un obstáculo para millones de personas que podrían beneficiarse de este medicamento.