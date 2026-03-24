Rusia renueva su solidaridad con Cuba ante la escalada de amenazas de EE.UU

Rusia está preocupada por la escalada de la tensión en torno a Cuba y se mantendrá solidaria con el Gobierno de la isla caribeña, declaró este martes el ministro de Relaciones Exteriores del país euroasiático, Serguéi Lavrov.

Durante su discurso en el Fondo Gorchakov para la Diplomacia Pública, el canciller aseveró que la escalada de tensión en torno a Cuba, sobre la que se intensifica la presión externa, suscita “serias preocupaciones”.

“Reafirmamos nuestra solidaridad con nuestros amigos cubanos en su derecho a seguir un camino de desarrollo soberano, y seguiremos prestando a La Habana la ayuda y el apoyo necesarios, incluido el material”, afirmó Lavrov. “La ayuda humanitaria es, en esta etapa, de gran importancia para nuestros amigos cubanos”, expresó.

Hablando sobre los acontecimientos geopolíticos en América Latina y Oriente Medio, Lavrov denunció que se trata de una consecuencia directa de los intentos de Occidente por conservar los restos de su dominio.

(Tomado de RT en Español)