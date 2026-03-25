Villa Clara en pos de comunicar la ciencia

✍🏻📸 Aimeé Díaz Quesada

En un encuentro celebrado en la sede de la Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), directivos de la entidad y representantes de los medios de prensa de Villa Clara, analizaron el papel estratégico de la comunicación para acercar el conocimiento científico a la sociedad. La cita sirvió además como escenario para la firma de importantes convenios de trabajo y el reconocimiento a dos medios de comunicación por su labor sostenida en la promoción de temas ambientales y científicos.

El espacio de intercambio permitió debatir sobre la necesidad de profundizar en la visibilización de los temas científicos, destacando su importancia no solo como acumulado teórico, sino como herramienta esencial para la resolución de problemas cotidianos de la población. Durante la conversación, se insistió en el valor del conocimiento aplicado y en la responsabilidad compartida entre científicos, gestores y periodistas para traducir conceptos complejos en acciones tangibles que generen impacto social