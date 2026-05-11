Sheinbaum anuncia nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba y reitera rechazo al bloqueo de EEUU

Tomado Cubadebate

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes la salida de otro barco con ayuda humanitaria hacia Cuba y reiteró su desacuerdo con las medidas de Estados Unidos contra la isla.

Sheinbaum afirmó que “México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba”, y que creen en la autodeterminación de los pueblos.

Durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, ratificó la postura mexicana: “Nunca hemos estado de acuerdo, desde el primer momento en 1962, con el bloqueo a Cuba”.

La mandataria aseguró que seguirán enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita y agregó que actualmente están “orientando a otros apoyos humanitarios”.

A fines de marzo arribó a Cuba el cuarto envío de ayuda humanitaria de México, con más de 96 toneladas de víveres, principalmente frijol y arroz.

En ese momento, sumaban 3.125 toneladas de ayuda humanitaria destinada a la población civil cubana, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.