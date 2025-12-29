Reeditan nuevas generaciones Toma de Santa Clara

📸✍🏻Arlett Águila Cordero

Como parte de las actividades conmemorativas por el aniversario del triunfo revolucionario, se realiza en esta ciudad la tradicional toma simbólica de Santa Clara, una recreación histórica que recuerda los sucesos de diciembre de 1958 y la decisiva Batalla de Santa Clara.

La jornada cuenta con la participación de pioneros, jóvenes y miembros de la comunidad, quienes recorren sitios emblemáticos vinculados a la gesta liderada por el Comandante Ernesto Che Guevara. Entre los lugares incluidos se encuentran la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, la Loma del Capiro, el monumento al Tren Blindado y otras instituciones que forman parte de los acontecimientos históricos.

Cada año, esta actividad reafirma el compromiso de Santa Clara con su historia y rinde homenaje a los combatientes que hacen posible la liberación de la ciudad.