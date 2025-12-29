Apuesta finca villaclareña por producción familiar diversificada

Y. Crecencio Galañena León | Fotos: Arelys María Echeverría Rodríguez/ ACN

La finca tabacalera La Puntilla, negocio de la familia Marrero Turiño del municipio villaclareño de Placetas, diversifica su producción con la cría de más de mil cerdos, 200 cabezas de ganado, tres mil gallinas y el cultivo de viandas, granos y hortalizas en más de 40 hectáreas para el autoconsumo y la venta local.

Lea también: En La Puntilla el tabaco es patria, tradición y futuro (+ Fotos y Video)

Ubicada en la comunidad rural de Falcón, la unidad agropecuaria está dirigida por el joven de 32 años Linnel Marrero Turiño, su padre y su hermano, quienes también integran a tíos, hijos y otros parientes en un modelo de gestión que combina tradición e innovación.

La finca genera yuca, plátano, frijoles y otros cultivos que se destinan tanto al consumo de los trabajadores como a la comercialización en una tienda propia que responde a una estrategia local para contribuir a la autonomía alimentaria de la zona, declaró Linnel a la ACN.

Juan Marrero Rodríguez, el padre, destacó que la diversificación productiva permite emplear de manera estable cerca de 400 personas, en su mayoría jóvenes y mujeres, lo que garantiza un flujo económico continuo a lo largo de todo el año y no solo en los picos de la temporada tabacalera.

El trabajo familiar ha sido clave para el crecimiento de La Puntilla, donde cada miembro asume responsabilidades específicas, desde la siembra y la cosecha hasta la cría de animales y la venta, precisó.

Con 13 años de experiencia en el sector y nominado por segundo año consecutivo al Premio Hombre Habano, Linnel Marrero Turiño ha logrado modernizar la finca mediante la introducción de tractores, túneles de posturas, trasplantadoras y sistemas de riego por goteo, apoyados íntegramente por energía solar, explicó Arley López Sosa, subdirector de la Empresa de Beneficio y Acopio del Tabaco La Estrella de Villa Clara.

Actualmente, ya cuentan con 105 hectáreas dedicadas a la vega y completarán otras 15 antes de que termine el año, manteniendo un equilibrio entre la tecnología de tabaco tapado (para la exportación) y al sol (para el mercado nacional), con expectativas de superar los rendimientos de 1,8 toneladas por hectárea registrados durante la campaña anterior, informó Linnel.

La Puntilla se consolida así como un modelo de producción agropecuaria integral, que combina el cultivo estrella de la vega con una visión sostenible y de autoabastecimiento, heredera de una tradición familiar que se remonta a varias generaciones.