Canotaje cubano asegura 12 plazas para Santo Domingo 2026 tras un año de éxitos

La disciplina del canotaje (kayak y canoa) culminó el año 2025 con la clasificación máxima de 12 plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Durante este ciclo, el mayor destaque correspondió a la modalidad de canoa, encabezada principalmente por las actuaciones de Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca López.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Cirilo obtuvo la medalla de bronce en la prueba C-1 200 metros, mientras que Yinnolis formó pareja con ella en el C-2 500 metros, logrando ambas acceder a la final A.

Ya en la temporada 2025, Cirilo se colocó en las finales A de las Copas Mundiales de Szeged (Hungría) y Poznan (Polonia), un preludio de sus éxitos posteriores: conquistó las medallas de oro y plata en el C-1 200 metros en los Campeonatos Mundiales Sub-23 y Absoluto, celebrados en Portugal e Italia, respectivamente.

En la rama masculina sobresalió José Ramón Pelier, quien consiguió preseas de oro y plata en la distancia no olímpica de C-1 5000 metros durante los eventos mundiales de Szeged y Poznan, en ese orden.

El reconocimiento también alcanzó a Yinnolis Franchesca López, quien se ubicó en la octava posición (entre diez nominados) del Premio al Logro Deportivo que concede los Panam Sports Junior Awards, gracias a sus resultados en los II Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción, Paraguay. En esa cita, la atleta logró cuatro medallas: tres de oro (C-1 200m, C-2 500m y C-2 mixto 500m) y una de bronce (C-1 500m).

Con esta actuación, la deportista de la provincia de Villa Clara figuró entre las multimedallistas más destacadas de la delegación cubana que participó en el evento paraguayo, donde los representantes nacionales de piragüismo acumularon un total de nueve preseas: tres de oro, tres de plata y tres de bronce.

Cabe señalar que en el canotaje, especialidad donde Cuba ha exhibido históricamente un elevado rendimiento en certámenes continentales y globales con campeones olímpicos y mundiales, la asignación completa de 12 cupos se reserva para las naciones con mejores resultados en la región.

Junto a Cuba, también recibieron esta cantidad máxima México, Venezuela, Colombia y la República Dominicana, esta última en su condición de país anfitrión, de acuerdo con el sistema de clasificación publicado por Centro Caribe Sport en el manual para los Juegos.

