Cuba noquea en el sóftbol femenino de Santo Domingo

Tomado de ACN/

Cuba desató hoy un vendaval ofensivo y noqueó 10-0 a Guatemala en la ronda de consuelo del sóftbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Tras quedar terceras del grupo B con balance adverso de una victoria y dos derrotas, las antillanas asumieron este segmento como territorio de reivindicación frente a un elenco guatemalteco que llegó sin éxitos desde la llave A.

El primer aviso fue temprano, cuando Elizabeth Robert abrió con sencillo, robó segunda, avanzó por elevado y cruzó el plato tras un lanzamiento descontrolado que inauguró la pizarra con velocidad y picardía.

En el tercer episodio Cuba inclinó definitivamente la balanza con un racimo de cuatro carreras tejido entre error, boleto, sacrificios y batazos oportunos, incluido el sencillo de Jennifer Pocena que remolcó dos ante la abridora y derrotada Domenica Buonafina.

La sentencia llegó en el cuarto capítulo, cuando un ataque de cinco anotaciones selló la victoria por la vía de la piedad, con protagonismo para el triple impulsor de Yilián Rondón, el doble de Leannelys Sayaz y el oportuno sencillo de Lixania Meléndez.

Desde el círculo, Anisley López dominó con autoridad durante cuatro entradas, toleró apenas un imparable y recetó cinco ponches para sostener la blanqueada.

Subcampeonas en San Salvador 2023, las cubanas enfrentarán mañana a Venezuela en un duelo que podría asegurarles el quinto puesto y cerrar con dignidad su tránsito por el torneo.