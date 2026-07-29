Cuba cierra con un oro y dos plata el remo de Santo Domingo 2026

Tomado de ACN/

Cuba cerró hoy con una medalla de oro y dos de plata la última jornada del torneo de remo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2020, resultado que la ubicó en el segundo lugar por países de ese deporte, con escenario en el Centro de remo y canotaje de Presa de Rincón.

Los equipos masculino y femenino cubanos terminaron segundos, con cuatro preseas de oro, seis de plata y dos de bronce, detrás de México (9-3-2) y por delante de Venezuela (2-3-7), las tres naciones que se repartieron los 15 títulos del certamen del remo.

El oro de este miércoles fue para el ocho con timonel (8+) mixto, con Enrique Heredia, Ortiz, Pedro González, Ana Jiménez, Leduar Suárez, Natalie Morales, Reidi Cardona, Loraidis Echavarría y el veterano timonel de 62 años, Juan Carlos González, con tiempo de 6:36.45 minutos, escoltados por los botes de Venezuela (6:43.79) y México (6:52.32), en ese orden.

Los integrantes de la mayor de las Antillas dominaron la final de principio a fin, con cronos de 3:16.76 minutos los primeros mil metros de la pista acuática, y cruzaron la línea de meta a los dos mil con 6:36.45, siempre seguidos por los venezolanos y mexicanos, respectivamente.

Las de plata fueron en los cuatro sin timonel (4-) masculino, con Suárez, Roberto Paz, Heredia y Cardona, y femenino, con Rayma Ortiz, Morales y Echevarría, al detener los cronos en 6:39.92 y 7:46.52 minutos, en ese orden.

Los mexicanos ganaron entre los hombres (6:31.18) y mujeres (7:44.06) mientras que con los bronces concluyeron, las tripulaciones venezolanas (8:48.98 y 8:06.36).

Luego de lograr este lunes cuatro lauros (1-2-1), el martes, Cuba consiguió un metal dorado y uno plateado, con Suárez, Paz, Heredia y Cardona, en el cuatro par (4x) de remos cortos, peso abierto.

La presea de plata fue para Ortiz, Jiménez, Morales y Echevarría, en misma modalidad (4x).

El título del lunes lo consiguió la dupla de Ortiz y Morales, en el doble sin timonel (2-), y las preseas de plata con el binomio de Cardona y González, también en el 2-, y la singlista (1x) Echavarría, mientras que Suárez se vistió de bronce en el 1x.