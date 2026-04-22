Reciben colectivos de la UCLV condición Vanguardia Nacional

Una universidad consecuente con su historia y sus aportes al crecimiento social se evidenció en los resultados alcanzados con el otorgamiento de la condición de Vanguardia nacional a 3 de los colectivos de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.

El Centro de Biactivos Químicos, el Instituto de Biotecnología de las Plantas y la Empresa Interfaz SICTE SA reafirmaron esta condición, centros que distinguen a la casa de altos estudios villaclareña con sus resultados enfocados en el desarrollo socioeconómico del territorio y el país.

Además, con una sólida formación de profesionales el Centro de Estudio de la Educación recibió la condición de distinguido nacional y medalla Jesús Menéndez.

Hombres y mujeres construyen a diario el saber y la constancia que distingue a los egresados de esta casa. Algunos transitan por sus pasillos durante casi toda su vida. Razones para otorgar con orgullo la medalla Lázaro Peña a las profesoras DraC. Estrella de la Paz Martínez y DraC. Zenaida Rodríguez Negrín.

El compromiso con su tiempo y futuro, el proceso formativo y con la tradición revolucionaria de la casa de altos estudios se reafirmó en la jornada.

El acto estuvo presidido por Susely Morfa, primera secretaria del PCC en la provincia; Noel Chinea, vicegobernador de la provincia y Maglin del Sol, secretaria general de la CTC en el territorio. Así como miembros de los colectivos homenajeados y el consejo de dirección de la UCLV.