Día Internacional de la Madre Tierra: un No a la guerra y un Sí por la vida

Bajo el lema «Nuestro poder, nuestro planeta», este 22 de abril el mundo celebra la 56ª Jornada Internacional de la Madre Tierra.

En un contexto marcado por los daños a los ecosistemas provocados por los conflictos bélicos en varias regiones del mundo, así como el aumento de las temperaturas y las consecuencias del cambio climático, especialistas del orbe convocan, otra vez, a decisores y responsables, a poner al planeta como protagonista para preservar la vida.

En ese sentido, según publica el Observatorio venezolano de Ecología Política, en los conflictos armados de hoy en día se originan destrucciones ecológicas que suelen fragilizar por muy largo tiempo los ecosistemas, los recursos naturales y las condiciones de vida de la poblaciones civiles.

Los conflictos actuales como el que involucra en primera instancia a Israel, Estados Unidos e Irán, el que tiene a Rusia y Ucrania como contrincantes, o la campaña militar que ha conducido al genocidio perpetrado en Gaza, deben ser entendidos no solo como crisis políticas, sino como motores de concentración de poder, luchas por la hegemonía, profundización de la desigualdad global y regional, y procesos de amplia devastación ambiental.

Por solo poner dos ejemplos: en Gaza el genocidio se ha combinado con ecocidio. Allí la acumulación de escombros (estimada en 39 millones de toneladas hacia mediados de 2024) y el uso de municiones con metales pesados han dejado el suelo de esa franja de territorio palestino altamente contaminado.

Y por otro lado, los ataques emprendidos por la coalición Israel-Estados Unidos en contra de naves de guerra iraníes y los dirigidos por Irán hacia barcos petroleros en el estrecho de Ormuz, han resultado en abundantes derrames de crudo que afectan importantes ecosistemas marinos como las praderas marinas que proporcionan hábitats para peces, ostras perlíferas, tortugas verdes y la segunda población más grande del mundo, especie en peligro de extinción, según refiere el grupo de prensa del Mercosur.

De ahí que uno de los pilares fundamentales de esta Jornada es la alfabetización climática y ambiental, entendida como la capacidad de comprender los desafíos ecológicos y actuar en consecuencia desde todos lo niveles ciudadanos, tanto de la población civil como de entidades políticas y gubernamentales.

El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra oficialmente desde el año 2009 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.