Cerca de 400 actores estatales y privados generan energías renovables en Villa Clara

✍️📸 Freddy Pérez Cabrera/Granma

Como una muestra de la apuesta cubana por la energía renovable, en el territorio villaclareño, un total de 399 entidades, entre estatales y no estatales, generan energía utilizando las fuentes renovables, según trascendió en la primera Feria de Energía Sostenible, que sobre este asunto tuvo lugar en el Parque Científico Tecnológico de la provincia.

Armando Hernández Pedroso, director de la Oficina Nacional de Control y Uso de la Energía (ONURE) en Villa Clara, al disertar acerca de la transición energética que tiene lugar aquí, destacó que hoy el territorio cuenta con cinco megawatts instalados en el sector estatal, a partir de 185 entidades que generan energía renovable, los cuales se suman a otros 214 actores privados que producen otros 5,5 megawatts por esa vía.

Tal resultado, es fruto de la voluntad del país de impulsar soluciones descentralizadas y sostenibles, como la instalación de parques y paneles solares, estaciones de carga solar y otras iniciativas, que funcionan de manera independiente del Sistema Eléctrico Nacional, señaló el directivo.

A la cita, organizada por la ONURE, acudieron empresas estatales y del sector no estatal que apuestan por el empleo de fuentes renovables, además de expertos, decisores e investigadores vinculados al estudio de las energías limpias y sus beneficios para la economía y la sociedad.

Una de las principales novedades de la Feria de Energía 2026, fue la presentación de una innovadora guagua donada por la empresa privada Eléctrica Total, radicada en el municipio de Ranchuelo, que está equipada con paneles solares y funciona como estación de carga móvil.

Otros temas abordados en el conclave, fueron el empleo de la biomasa y el biogás, además de los proyectos que vinculan a la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, con otras instituciones de su tipo en país interesadas en fomentar el uso de energías renovables y el desarrollo energético sostenible.