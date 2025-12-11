Recibe pionero quemadense premio del Concurso Nacional El MININT y Yo

El premio del Concurso Nacional de creación infantil El MININT y Yo, en la edición correspondiente al 2024-2025 , recayó en el pionero Brian Cárdenas Reyes, estudiante de noveno grado de la Secundaria Básica Delfín Sen Cedré, del municipio de Quemado de Güines. Este fue el único galardonado en la provincia villaclareña, merecedor del tercer lugar en la modalidad de Artes Plásticas.

El acto de premiación del certamen, que cada año convoca el Ministerio del Interior, la Organización de Pioneros José Martí y el sector de la Educación, contó con la presencia de Lázaro Camilo Mestre, presidente de la OPJM en Villa Clara, Yolisel Garmendia Lombera primera secretaria del Partido en el municipio, entre otras autoridades.

Desde el centro educativo que honra la memoria del mártir alfabetizador Delfín Sen Cedré, se lanzó la convocatoria de la venidera edición del certamen que acerca a los pioneros a la consagrada labor de los combatientes del Ministerio del Interior, quienes son ejemplo de entrega y consagración en la defensa de la patria .

Al concluir el acto de premiación, las áreas exteriores del plantel educativo se convirtieron en un teatro de operaciones donde los combatientes exhibieron ejercicios de defensa personal, tiro especializado y técnica canina, demostraciones de la destreza y preparación de estos órganos fieles guardianes de la Revolución y sus conquistas.