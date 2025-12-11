La historia compartida del Béisbol en Cuba, el Caribe y los Estados Estados Unidos llega a Santa Clara

Identidad, Sociedad, Cultura: La historia compartida del Béisbol en Cuba, el Caribe y los Estados Estados Unidos llega como simposio desde La Habana hasta Santa Clara.

Organizado por la Cuba Fundation y de conjunto con la Federación Cubana de Béisbol, este evento se centra e n cómo el béisbol creó vínculos entre Cuba, Estados Unidos y varios países de las Américas.

Las actividades en Santa Clara, dieron inicio con la colocación de una ofrenda floral a Marta Abreu, benefactora de la ciudad.

Más tarde, familiares de Jonnhy Taylor, compartieron con los presentes las memorias del gran jugador afroamericano integrante del equipo Leopardos de Santa Clara.

La jornada continúa con varias ponencias científicas ofrecidas por expertos del béisbol cubano, caribeño y de las Ligas Negras. Entre ellas destaca la presentación del historiador cubano Dr. Félix Julio Alfonso: «El primer triunfo de los Leopardos de Santa Clara».

Para el cierre, está prevista la presentación de varios libros relacionados con esta temática histórica y una exposición de artes plásticas dedicada al béisbol.