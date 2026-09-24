Consultas especializadas en comunidades manicaragüenses

A pesar de las complejidades actuales, la Dirección de Salud de Manicaragua mantiene el programa de proyección comunitaria hacia las localidades y asentamientos rurales distantes y de difícil acceso.

La intervención más reciente se efectuó en la comunidad La Yaya para brindar servicios a una población considerable limitada a acceder al policlínico Andrés Chongo en Mataguá por falta de transporte.

Hasta allí llegó el grupo municipal de especialistas integrado por pediatra, obstetra, gastroenterólogo, geriatra, psiquiatra infantil y adulto, cirujano que realizaron consultas durante la jornada de labor emprendida en la comunidad cuyo objetivo es acercar la atención especializada a comunidades.

Al programa de proyección comunitaria inicialmente concebido para el Turquino y la zona del Bagá por lejanía, en el contexto actual se incorporan otros asentamientos del municipio que no disponen de transportación hacia los policlínicos de los poblados.

Así, en consultas especializadas son los profesionales los que llegan hasta los pacientes en cumplimiento del programa de Salud.