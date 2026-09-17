Integran equipo Villa Clara para 65 Serie Nacional de Béisbol

✍️📷 Dairon Pérez Urbano/ CMHW

Un total de 32 peloteros integran la nómina del equipo de Villa Clara que representará a la provincia en la 65 Serie Nacional de Béisbol, desde el próximo 4 de octubre.

El elenco villaclareño, nuevamente dirigido por el cifuentense Ramón Moré, fue presentado este jueves en la sede de la gobernación provincial, y el mismo lo conforman 3 receptores, 10 jugadores de cuadro, 6 jardineros y 13 lanzadores, de ellos solo 3 zurdos.

En la nómina de los Leopardos destacan los atletas contratados en las ligas extranjeras de Japón e Italia, entre ellos los infielder Cristian Rodríguez y Jonathan Moreno, además de los tiradores Darío Sarduy, Randy Cueto, Osdany Rodríguez y Cristian Rojas.

Igualmente sobresalen jugadores con experiencia en campañas anteriores como Leonardo Montero, Mailon Tomás Alonso, Cristian Moré y Alain Sánchez, quienes resultan puntuales en las aspiraciones de los anaranjados para clasificar a los play off.

Receptores (3): Leonardo Montero, José Gómez y Jonathan Acosta.

Jugadores de Cuadro (10): Cristian Rodríguez, Yonathan Moreno, Elicel Arrechavaleta, Ariel Díaz, Enmanuel Sañudo, Elio Álvarez, Ronaldo Pérez, Maikel Borrell,Cristian Cuéllar y Eduardo Suárez.

Jardineros (6): Osman Caruncho, Mailon T Alonso, Cristian Moré, Luis Darío Machado, Víctor Bosch y Yosviel Pérez.

Lanzadores (13): Randy Cueto, Osdany Rodríguez, Cristian Rojas (z), Darío Sarduy (z), Alain Sánchez, José Carlos Quesada, Raidel Alfonso, Dairon Casanova, Jorge Luis Braña, Omar David Pérez, Rubén Ortega, Maikel Pérez (z), Lennier Abreu.

Colectivo de Dirección:

Ramón Moré, director.

José García Uña, Preparador Físico.

Entrenadores: Oscar Machado, Edy Rojas, Randy Francia, Rolando Ruiz y Alex Súarez.

Sabermetría: Ernesto Ruiz.

Médico: Jesús Guzmán.

Psicólogo: Ernesto Fuentes.

Fisioterapeuta: Francisco Figueredo.

Carga Bates: José M. Montes de Oca.

Delegado: Miguel Angel Montejo.

Comisionado Provincial: Rubén Mesa.

En la actividad de presentación de los Leopardos de Villa Clara para la próxima contienda beisbolera estuvieron presentes las máximas autoridades de la provincia, Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, además de directivos del INDER.

La 65 Serie Nacional de Béisbol, programada del 4 de octubre al 22 de diciembre del 2026, retomará el formato competitivo de dos zonas y cuatro grupos en la fase preliminar, e introduce innovaciones en la postemporada.

Cada equipo jugará 44 partidos en la ronda preliminar, de ellos 24 contra los rivales de su propio grupo en las dos primeras vueltas, y 20 ante los planteles de la otra llave de su misma zona, en el cierre de la fase clasificatoria.

Los topes particulares contra las selecciones del mismo grupo serán de cuatro juegos con un día de traslado, y en los enfrentamientos ante los rivales del otro colectivo del circuito se efectuarán cinco partidos con una fecha de descanso.

Destaca que al término de la fase clasificatoria la tabla de posiciones será por zona, y los cuatro mejores de cada una avanzan a la postemporada.

En los play off se utilizará un sistema típico del softbol, en la primera instancia chocarán los ocupantes de los puestos uno y dos, cuyo ganador avanza directamente a la final de zona, y el perdedor tendrá una segunda oportunidad al jugar después con el vencedor del match entre tercero y cuarto, siempre en duelos de tres a ganar dos.

Los monarcas de cada zona protagonizarán la serie por el título del campeonato, en un play off al mejor en siete partidos.

Por el occidente aparecen en el segmento A los equipos de Pinar del Río, La Isla, Artemisa e Industriales, y el B lo integran el campeón Matanzas, Mayabeque, Villa Clara y Cienfuegos.

La región oriental tiene en el grupo C a Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, mientras el D quedó conformado por Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

El Campeón de la 65 Serie Nacional de Béisbol debe representar a Cuba en la Liga de Campeones de 2027.