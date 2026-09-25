Inició  campaña tabacalera en Manicaragua

En la finca del campesino Pedro Rigoberto Rodríguez Fuentes, ubicada en Cantiles, se continúa la riega de las semillas de tabaco, momento clave que marcará el ritmo de la venidera cosecha.

La riega se efectuó en 70 canteros para garantizar los trasplantes tempranos, una decisión acertada que asegurará ciclos productivos adelantados. Pero esto es solo el comienzo: la finca completará dos hectáreas con un total de 600 canteros, demostrando una planificación rigurosa para sostener la producción.

Asimismo, en otras fincas se establecen semilleros privados, mientras la Unidad Empresarial de Base Güinía, mantiene el avance de riega a fin de producir las posturas demandadas por varios vegueros de la zona que desde la campaña anterior han asumido la tecnología de tabaco tapado.

Con cultura del detalle, en el semillero cada proceso se cuida al máximo y lo evidencia el uso de cobertor natural en los semilleros, una práctica que protege la semilla, respeta el medio ambiente y refleja la sabiduría de nuestros campesinos.

El arranque de la campaña tabacalera en Manicaragua se desarrolla con calidad y visión de futuro en el municipio que necesita recuperar su tradicional aporte tabacalero en Villa Clara.