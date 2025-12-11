Arlen López clasificó a semifinales y será el único representante de Cuba en esa instancia del Mundial de la IBA

Arlen López (80 kg) puso nombre al único triunfo conseguido este miércoles por Cuba en los cuartos de finales del Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Boxeo de Dubái 2025.

Diez años después de reinar en la edición de Doha, el doble titular olímpico accedió a bronce en fecha adversa para sus compañeros Giorvis Salfrán (51 kg), Fernando Arzola (+92) y Julio César La Cruz (92 kg).

Arlen encontró un oponente bien plantado en el tayico Nekruz Salimov y avanzó con fallo de 4-3 emergido de una votación adicional que se activa en esas lides cuando la inicial es de 3-2.

Su combate por plata será este jueves, contra el uzbeko Javokhir Ummataliev, quien en septiembre ganó el certamen universal convocado por World Boxing y en 2022 fue líder juvenil del orbe.

El debutante Salfrán cedió 0-5 ante el armenio Rudolf Garboyan, e igualmente por esa vía cayó Arzola, segundo en Taskent 2023, frente al también representante de Uzbekistán Arman Makhanov.

Aunque pareció mejor en el primer acto y mostró superioridad en el conclusivo, con envío de su rival a la lona incluido, los jueces solo parecieron ver el intermedio, cuando su ritmo no fue el mismo.

Julio, doble dorado olímpico y dueño de cinco fajas del planeta, quedó sin opciones de igualar las seis de su compatriota Félix Savón al perder 1-4 a manos de Turabek Khabibullayev, otro uzbeko campeón en la cita de World Boxing.

Fue su novena incursión en justas a esa instancia, en las que exhibe un palmarés que se completa con dos metales bronceados, y el desenlace dejó criterios divididos en torno al parecer de los oficiales.

(Tomado de Jit)