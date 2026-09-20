Cuba competirá con nueve representantes en el Campeonato Mundial de Luchas

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Cuba asistirá con nueve representantes al Campeonato Mundial de Luchas, previsto del 24 de octubre al 1 de noviembre en Astaná, Kazajistán. Como se anticipó días atrás, varios gladiadores cubanos se encontraban en preparación con vistas a esta exigente competencia. Ahora, la nómina antillana quedó confirmada oficialmente: cuatro atletas en el estilo grecorromano y cinco en la lucha libre, incluidas tres mujeres.

Lucha grecorromana

Kevin de Armas — 63 kg

Luis Orta — 67 kg

Daniel Gregorich — 87 kg

Gabriel Rosillo — 97 kg

La presencia de Luis Orta, campeón olímpico de Tokio 2020, y Gabriel Rosillo, monarca mundial, aportará experiencia y jerarquía internacional al conjunto. Kevin de Armas y Daniel Gregorich intentarán responder en sus respectivas divisiones.

Sin embargo, existe preocupación por la preparación realizada. El jefe técnico de esta modalidad, José Mario Olivera, calificó de “malo” el trabajo desarrollado hasta el momento de cara al Mundial.

Como parte de este proceso, Daniel Gregorich realiza desde el pasado 10 de septiembre una base de preparación en Austria junto con Arturo Silot, representante cubano de los 97 kilogramos en la lucha libre. Ambos buscan aprovechar esta estancia para elevar su forma deportiva antes de viajar a Astaná.

Lucha libre masculina

Geannis Garzón — 74 kg

Arturo Silot — 97 kg

Silot llega después de coronarse en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, mientras Garzón cuenta entre sus resultados con una medalla de bronce en un Campeonato Mundial sub-23. Ambos estarán bajo las orientaciones del entrenador Jesús Rodríguez.

Lucha libre femenina

Greilis Bencosme — 50 kg

Yaynelis Sanz — 55 kg

Milaimy Marín — 76 kg

Milaimy Marín, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, encabeza el trío femenino. La acompañarán Yaynelis Sanz, doble campeona panamericana júnior, y Greilis Bencosme, campeona en Santo Domingo 2026. Filiberto Delgado estará al frente de esta selección.

Cuba intentará mejorar la discreta actuación conseguida en Zagreb 2025, donde terminó en el lugar 27 por países y obtuvo solamente una medalla de bronce, conquistada precisamente por Milaimy Marín.