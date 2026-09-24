¿El año de los Leopardos?

✍️📷Freddy Pérez Cabrera

Con un elenco equilibrado y un año más de experiencia, el conjunto de Villa Clara que representará a este territorio en la Serie Nacional de Beisbol 65 pudiera dar el salto que tanto añora su afición para regresar a los planos estelares de la pelota cubana.

Ya en la pasada campaña el equipo dio la clarinada y brindó un excelente espectáculo en la etapa final del campeonato, cuando logró hilvanar varias victorias al hilo, lo que le permitió disputar, ante el elenco de Las Tunas, el derecho de estar en semifinales, boleto que estuvo a punto de conseguir.

Esta temporada, al decir del mánager Ramón Moré, van a dar batalla para clasificar, y equipo tienen para eso: excelente pitcheo, según los entendidos el punto más fuerte, así como una aceptable defensa y bateo.

Aquí se combinan jugadores talentosos como el receptor Leonardo Montero, el patrullero Osman Caruncho, el defensor del cuadro Elicer Arrechavaleta, los serpentineros José Carlos Quesada y Omar David Pérez, con otros insertados en ligas foráneas, entre ellos Randy Cueto, Osdany Rodríguez y Cristian Rojas, quienes militan en la pelota italiana.

También integran el roster los defensores del cuadro Cristian Rodríguez García y Jonathan Moreno Mederos, así como el monticulista Darío Sarduy, todos contratados en Japón y quienes pudieran aportar muchísimo a las aspiraciones clasificatorias de los naranjas.

En el área del pitcheo, además de los mencionados, hay otros que deberán tener un rol protagónico. Son los casos de José Luis Brañas, quien se incorpora después de haber formado parte del cuerpo de monticulistas de los Gallos de Sancti Spíritus, y el más experimentado, Alain Sánchez, jugador de 20 campañas.

La lista de 32 peloteros que representarán a la provincia quedó conformada por:

Receptores: Leonardo Montero Alfonso, José Gómez Vila y Jonathan Luis Acosta.

Jugadores de cuadro: Cristian Rodríguez García, Jonathan Moreno Medero, Elicer Arrechavaleta García, Ariel Díaz Paret, Enmanuel Sañudo Rodríguez, Elio Álvarez Águila, Ronaldo Pérez Barrera, Maikel Borrell Clavero, Cristian Cuéllar Carvera y Eduardo Suárez Arteaga.

Jardineros: Osman Antonio Caruncho, Mailon Tomás Alonso, Cristian Jesús Moré, Luis Darío Machado, Víctor Bosch Delgado y Yosviel Pérez.

Lanzadores: Randy Cueto Pérez, Osdany Rodríguez Obregón, Christian Rojas Leiva, Darío Sarduy Medina, Alain Sánchez Machado, José Carlos Quesada, Raidel Alfonso Martínez, Dairon Casanova Elutir, José Luis Brañas, Omar David Pérez, Rubén Ortega Ramos, Maikel Pérez Quiñones y Lennier Abreu Borrell.