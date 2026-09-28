Celebran en Camajuaní aniversario de los CDR

Con un funcionamiento estable en la organización más masiva del país, el Consejo Popular José María Pérez, en Camajuaní, acogió la sede del acto municipal por el aniversario 66 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

En esta comunidad azucarera se mantiene activo el CDR infantil así como el destacamento de jóvenes cederistas con gran incidencia en las actividades que se realizan en fechas conmemorativas y efemérides de relevancia.

En la celebración del cumpleaños 66 de los CDR participaron vecinos, trabajadores, pioneros y representantes de las organizaciones de masas, y políticas , resultando el momento para reconocer a un grupo de cederistas destacados en la última etapa, protagonistas de las principales tareas convocadas por el barrio.

En palabras de Maricelis Brito Ramos, coordinadora municipal de los Comités de Defensa de la Revolución en Camajuaní, la conmemoración de la efeméride reafirmó el papel decisivo de los CDR como fuerza de unidad y movilización popular, y de vigilancia revolucionaria a partir del compromiso del pueblo cubano con su historia.