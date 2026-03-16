Publicó la Gaceta Oficial nueva ley del Registro Civil

La Gaceta Oficial ordinaria número 26, de hoy, publicó la nueva Ley 180 «Del Registro Civil» y sus disposiciones complementarias, la cual actualiza un servicio muy sensible para la población cubana.

En conferencia de prensa, Lisset Castillo Soler, directora de Registro de Personas Naturales del Ministerio de Justicia, expresó que se trata de una ley robusta, moderna, que simplifica procesos y facilita los trámites.

La principal novedad, explicó, es la creación de un registro único computarizado, que se inicia con el nacimiento y termina con la defunción, y en orden cronológico va añadiendo datos de los diferentes actos jurídicos que realiza la persona durante su vida.

Precisó que cada cubano contará con un folio personal electrónico único, permanente y digital, con el cual se irá eliminando el papel, y los datos estarán protegidos a través de la ciberseguridad.

Castillo Soler destacó que entre los principales aciertos de la nueva Ley del Registro Civil —que entrará en vigor dentro de 180 días naturales, contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial—, está la creación de un registro único para todo el país.

Cuba tiene más de 300 bases de datos y con la creación de un registro único se eliminan errores y es más fácil que las informaciones personales estén actualizadas y protegidas, puntualizó.

Además resaltó que con la nueva norma se viabilizan los procesos de subsanación de errores, los cuales en su mayoría podrán ser realizados por los propios registradores, sin necesidad de abrir un expediente.

Dijo también que se están escaneando los tomos antiguos para que se pasen a esa base de datos, pues hay libros que datan de 1875 y algunos muy deteriorados.