Sismo de magnitud 6,0 grados en Oriente de Cuba
El Servicio Sismológico Nacional Cubano informó hoy de un sismo con magnitud de 6,0 localizado al sureste de Imías, en Guantánamo, perceptible en esa provincia y en Santiago de Cuba.
De acuerdo con el reporte, su red de estaciones registró el terremoto a las 00:28, hora local, localizado en las coordenadas 19.84 grados de latitud norte y los 74.37 grados de longitud oeste, a una profundidad de 20 kilómetros.
Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, indica la nota.
Los especialistas subrayaron que este es el sismo perceptible número 4 del 2026.
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