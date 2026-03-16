Reportan 16 lesionados tras accidente de tránsito en Villa Clara

✍🏻📸 Henry Omar Pérez/ ACN

Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 263 de la Carretera Central, en el tramo perteneciente al municipio de Santo Domingo, dejó un saldo preliminar de 16 personas lesionadas.

En declaraciones exclusivas a la ACN, el teniente coronel Heriberto Pérez de Prado, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Villa Clara, informó que el siniestro involucró a un camión que transportaba personal y mercancías con destino al municipio de Corralillo.

El oficial explicó que el vehículo realizó una maniobra de adelantamiento, tras la cual invadió la senda opuesta, se salió de la vía hacia la cuneta y terminó volcándose.

Pérez de Prado detalló que, como consecuencia del impacto, 16 personas resultaron heridas. De ellas, precisó que 12 adultos fueron remitidos de inmediato al Hospital Provincial «Arnaldo Millán Castro», mientras que cuatro menores de edad recibieron atención médica en el Hospital Pediátrico «José Luis Miranda», ambos en la capital villaclareña.

Respecto al estado de salud de las víctimas, el jefe de la Unidad de Tránsito subrayó que, hasta el momento, ninguno de los lesionados presenta cuadros clínicos de gravedad que pongan en peligro su vida.

Finalmente, el teniente coronel señaló que las autoridades competentes mantienen las investigaciones en el lugar de los hechos para determinar con exactitud las causas que provocaron el lamentable suceso.