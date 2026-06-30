Proyecto sostenible desde la Agricultura familiar en Manicaragua

La iniciativa nació hace tres años gererada por Carlos Benítez, Eduardo Pino, Gerardo Aguila secundaria por otros líderes de los barrios que acogieron la propuesta popular necesaria en las circunscripciones del Consejo Popular Manicaragua 3.

Desde entonces, cada mes los vecinos productores acuden con lo cosechado en patios y parcelas a la miniferia agropecuaria con ofertas a precios razonables, con medida y sentido común.

Ya, con mayor presencia de la demarcación, se desarrolló en el mes en curso la miniferia 48 lo que evidencia lo sostenible, nada pasajero o circunstancial de la iniciativa comunitaria apoyada además por proyectos de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara con el objetivo de lograr la sostenibilidad alimentaria y la educación nutricional desde el patio.

Actualmente la miniferia agropecuaria de patios y parcelas da respuesta al movimiento popular participativo «Mi barrio por la patria» insertada en las acciones de los diferentes frentes de trabajo concebidas para su desarrollo en las once circunscripciones del Consejo Popular Manicaragua 3.

Por otra parte, los productores vecinos participan en talleres de capacitación sobre Agricultura familiar, Agroecología y comparten saberes desde la Coordinación del proyecto universitario en el municipio.