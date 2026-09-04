Frente a los desafíos actuales, inició campaña de siembra de frío en Quemado de Güines

La campaña de siembra de frío correspondiente al año 2026-2027 ya arrancó en el municipio de Quemado de Güines pese a las crecientes limitaciones que atraviesa la actividad agropecuaria en el territorio. Aún con déficit de insumos, fertilizante y combustible, los productores quemadenses ratifican el compromiso de alcanzar los niveles de siembra planificadas que ascienden a 2328.50 ha en cultivos priorizados; entre ellos sobresalen las viandas con 1110 ha; las hortalizas planifican para los meses venideros 435.5 hectáreas que son cultivos de ciclo corto, y entre los granos con representatividad del frijol y maíz se prevee la siembra de 608.0 ha y 174 ha de frutales, metas que se pueden lograr con la cuota de entrega y laboriosidad de campesinos, formas productivas y unidades productoras del municipio referente en la producción de alimentos, y que año tras año ha tenido un aporte significativo a la provincia y a la capital del país. Para enfrentar esta etapa de siembra en las áreas de producción, se prioriza para la preparación de tierra el uso de tracción animal, y en áreas del Polo Productivo de la Empresa Agroindustrial Municipal donde radican catorce máquinas de riego de pico central, se ejecutan convenios con Mipymes que comercializan combustible para asegurar labores de preparación de suelos y cosecha de cultivos, entre ellos el plátano uno de los cultivos líderes en el municipio quemadense.