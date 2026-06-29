Cancillería confirma fallecimiento de dos ciudadanos cubanos y continúa precisando cifra de desaparecidos durante terremotos en Venezuela

Tomado de Cubadebate /

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido confirmación del fallecimiento del ciudadano cubano Lupercio Adrian D’Pérez y Pando, víctima de los terremotos ocurridos el pasado miércoles en Venezuela.

Al ofrecer la información en una publicación en redes sociales, Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (DGACCRE), extendió sentidas condolencias a familiares y amigos.

Precisó que esa dirección continúa sin descanso «en la búsqueda de información con autoridades venezolanas, la Asociación de Cubanos, nuestros colaboradores y otras organizaciones para confirmar otros connacionales fallecidos o desaparecidos».

Concluyó su publicación reiterando que cualquier persona que desee ofrecer información de utilidad puede comunicarse con la DGACCRE por el teléfono 7 8321484.

Los cubanos residentes en Venezuela lo pueden hacer a través de los teléfonos del Consulado cubano: 02129914635 / 04123332625.

En otra publicación en Facebook, la directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (DGACCRE) dijo que el padre de la menor de edad Vanessa Martínez Rodríguez informó de su fallecimiento durante los potentes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. La Cancillería transmitió sentidas condolencias a familiares y amigos.

González Fraga señaló que, al mismo tiempo, familiares amigos y conocidos han reportado la presunta desaparición de otros 24 ciudadanos cubanos.

“Desde el primer momento, nuestros funcionarios de la Embajada y Consulado en Venezuela, la Asociación de Cubanos Residentes en el país (Acreven) y nuestros colaboradores buscan información con autoridades venezolanas. Además, se visitan hospitales y centros de acogida para conocer situación de nuestros connacionales”, precisó.

Añadió que “la información es dispersa, imprecisa y no es posible de manera oficial asegurar las diversas informaciones que se manejan en redes digitales o nos llegan por diversas vías. Con el mayor rigor y tratando de asegurar la mayor precisión, continúa la indagación para informar, prioritariamente, a los familiares de las víctimas.