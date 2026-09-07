Inició en Villa Clara ensayo clínico Anti PDL 2C12

Un nuevo medicamento desarrollado por científicos cubanos del Centro de Inmunología Molecular (CIM) ya se aplica en Villa Clara como parte de un ensayo clínico fase 1 siendo una nueva alternativa para el tratamiento del cáncer.

Se trata del candidato terapéutico anti PDL 2C12, un anticuerpo monoclonal con características similares al pembrolizumab, uno de los tratamientos empleados internacionalmente para estimular la respuesta del sistema inmunitario frente a las células tumorales.

Según dió a conocer el máster Juan Carlos Crespo Franco, coordinador de los ensayos clínicos en el hospital Oncológico Celestino Hernández Robau, el nuevo preparado vacunal se aplicará en pacientes con melanoma metastásico avanzado que no pueden ser tratados con cirugía; en pacientes con tumor de pulmón metastásico con segunda línea de tratamiento y en pacientes con linfoma Hoking refractario.

Más de 25 pacientes de las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara ya están incluidos en el ensayo clínico con una respuesta favorable al tratamiento.

El máster Crespo Franco, subrayó que tanto pacientes como el personal médico están muy contentos con esta nueva terapia pues los resultados son notables. Los pacientes refieren buen estado de ánimo y apetito, y sobre todo una evolución favorable ante lo estudios imagenológicos, lo que habla de la eficacia del tratamiento.

El Anti PDL 2C12 reporta reacciones mínimas, or lo que su administración es segura e inocua.

El desarrollo de este producto constituye una nueva opción terapéutica ante las dificultades que enfrenta la isla para adquirir medicamentos como consecuencia de sus elevados precios y el cerco económico y financiero de los Estados Unidos.

Este ensayo clínico se desarrolla solo en dos provincias del país: en la capital cubana, en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología y en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras; mientras que en Villa Clara es en el Hospital Oncológico-Universitario Territorial Dr. Celestino Hernández Robau.

La doctora Ana de la Torre, al frente de este ensayo, hace un llamado a los pacientes a acudir a sus especialistas para pedir información sobre el estudio y valorar posible inclusión.

En la actualidad Villa Clara se mantiene como el segundo sitio nacional en el desarrollo de ensayos clínicos; en el caso del hospital oncológico tiene 37 ensayos, de ellos el 50 % cerrados con seguimiento a sus pacientes y 18 en ejecución, lo que habla de la profesionalidad en la conducción, ejecución y resultados de estos estudios.

El desarrollo del 2 C12 constituye expresión de la grandeza de los científicos cubanos, quienes en tiempos de crisis, se crecen para hallar soluciones terapéuticas y avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica en función de la salud del pueblo.