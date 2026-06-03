Proyecto IRES presente en Agrociencia 2026
El Congreso Internacional Agrociencia 2026 auspiciado por la Universidad de Ciencias Agropecuarias de la Habana, que sesiona por tres días en Varadero, se convierte en un espacio para el intercambiar experiencias a través de la innovación, que promuevan y fortalezcan la integración para el cumplimiento de los Objetivos de desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
En la cita de los hombres de las ciencias agropecuaria de Cuba y la región, con representación de delegados de diez países, tendrán lugar cuatro eventos simultáneos, ronda de negocios, y talleres científicos. Una delegación del proyecto IRES Cuba, se suma a el evento bajo el llamado de Universidad verde: siente, crece y transforma por un desarrollo sostenible. Seis trabajos investigativos de Proyecto IRES en la provincia Villa Clara participan en el evento, con novedosas experiencias de Resiliencia ante el cambio climático y su impacto en ecosistemas agrícolas forestales de la provincia central.
Agrociencia 2026 una vez más se consolida como un espacio donde se estrechan las alianzas y se abraza la ciencia y la innovación, porque solo desde la visión integral se puede construir sociedades más sostenibles.
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