Danny Glover, relevante actor y gran amigo de Cuba

Tomado de Granma/

Este 22 de julio se cumple el aniversario 80 del nacimiento del actor, director y productor estadounidense Danny Glover, un profesional de la industria del entretenimiento y activista político muy vinculado a la defensa de la causa cubana, con cuyo pueblo y dirigentes se ha solidarizado, al punto de hacer suyas batallas nuestras de tanta relevancia como la liberación de los Cinco Héroes y la lucha contra el bloqueo genocida impuesto desde la Casa Blanca.

Querido y respetado por los cubanos en virtud de su compromiso ideológico con la epopeya de resistencia de este pueblo contra el despotismo hegemónico de las administraciones de su país, los espectadores de la Isla recuerdan con particular cariño su participación en la saga policial Arma letal (1987–1998), como además su labor en los largometrajes dramáticos El color púrpura (Steven Spielberg, 1985) y Beloved (Jonathan Demme, 1998).

Versátil intérprete, capaz de encontrar los matices y tonos que cada género le demandan, su ductilidad ha sido apreciada por directores de la valía de Peter Weir (Testigo en peligro, 1985), Wes Anderson (Los magníficos Tenembaums, 2001), y del independiente John Sayles (Honeydripper, 2007), entre otros.

Actor de otros diversos títulos para realizadores de relieve, e igual, de varias películas de marcada impronta comercial, de teleseries (Urgencias, Cinco hermanos…) y filmes dirigidos a la televisión (Mandela), Glover resultó acreedor de un numeroso grupo de nominaciones para diversos premios, aunque los encargados de conferirlos han sido bastante reacios a la hora de congratularlo, salvo algunas pocas excepciones.

Que el color de su piel y su activismo político influyesen en lo anterior, como algunos afirman, es algo que no podemos suscribir, pero que tampoco podemos desmentir.

Presente en el audiovisual estadounidense desde 1979, recibió en 2022 el Premio Humanitario Jean Hersholt, lauro que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas otorga ocasionalmente, en función de reconocer a figuras cuyo quehacer humanitario haya honrado a la industria cinematográfica. Once años antes, en Cuba, le entregarían el Premio Internacional de Cine Tomás Gutiérrez Alea, otorgado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Visitante en la Isla durante varias ocasiones, este amigo de Fidel escribió en el primer aniversario de la muerte del Comandante en Jefe: «Conmemoramos su vida como un espíritu que vive entre nosotros y que todavía inspira y guía, entre los millones de ciudadanos progresistas y revolucionarios, a los movimientos sociales y a los gobiernos para que la humanidad avance hacia la justicia social y cultural, el bienestar económico, la estabilidad ambiental y la paz. Fidel, ¡en nombre de la humanidad y la salvación de nuestro planeta, seguimos adelante! ».

En 2016, el actor californiano vio sobre su pecho la Medalla de la Amistad que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba. En la ocasión, el héroe cubano Gerardo Hernández (a quien él visito 11 veces en prisión) manifestó: «Es un hombre que prefirió dedicar su vida a defender y acompañar causas justas y no a ganar dinero como pudiera haber hecho por su talento reconocido junto a grandes corporaciones mediáticas, nunca olvidó su origen humilde y es eso lo que lo hace un ser singular».

Tres años más tarde, en julio de 2019, el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz–Canel Bermúdez, recibió a Glover, entonces en nuestro país para participar como invitado en la vigésima graduación de estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).

Díaz–Canel lo calificó de «gran amigo de Cuba y hombre sincero, comprometido por hacer del mundo un mejor lugar para vivir».

Glover fue diagnosticado con Alzheimer en 2023, lo cual el actor hizo público a los medios a inicios de este mes de julio de 2026.

El apoyo y el agradecimiento de los cubanos a tan digno representante del pueblo de los Estados Unidos serán eternos.