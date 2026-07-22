Rememoran 26 de julio en el municipio de Quemado de Güines

Inspirados en el pensamiento Fidelista y Martiano y a propósito del advenimiento del 73 aniversario de los asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se desarrollo en el municipio de Quemado de Guines el acto por la efeméride, más que una de las páginas de lucha más trascendentales de la historia patria, es una acción que enseñó al pueblo cubano a convertir los reveses en victoria.

En la celebración en Quemado de Guines, tierra donde germino la semilla guerrilla del frente norte de las villas, liderada por el Comandante del Ejército Rebelde Víctor Bordón Machado, se rememoraron las heroicas páginas de tradición y lucha de los Quemadenses.

Al dirigirse a los presentes la primera secretaria del partido en el municipio Yolisel Garmendia Lombera reconoció la firmeza de principios de el pueblo Quemadense, que en las más difíciles circunstancias agravada por el cerco energético y la crisis económica han sabido preservar la unidad nacional en defensa de el proyecto social cubano.

De igual forma la máxima representante del partido, convocó a los Quemadenses a seguir construyendo el futuro con la conducción de la máxima dirección del partido y el gobierno para seguir levantando las banderas de la unidad y lograr el bienestar del pueblo.

En la jornada de celebración la cultura mostró todo su esplendor con la presentación del Proyecto Danzario Collage dirigido por la instructora de Danza Elizabeth Mateu y la presentación de artista del patio Regla Cárdenas Ofarril.