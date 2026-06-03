Desde Vietnam conmemoran 95 cumpleaños de Raúl Castro y denuncian campaña mediática

Tomado de Cubadebate /

“Junto a amigos vietnamitas de diversas instituciones, conmemoramos el 95 cumpleaños del General de Ejército Raúl Castro Ruz”, escribió en su cuenta de Facebook, Rogelio Polanco, Embajador de Cuba en la República Socialista de Vietnam.

En su mensaje, homenajea la “excepcional hoja de servicios a la Patria” de Raúl y su “crucial contribución en la construcción, defensa y consolidación de la obra de la Revolución”.

Asimismo, anunció la presentación de una compilación de textos de Raúl Castro sobre Vietnam, en los que se refleja su admiración y respeto hacia el Vietnam revolucionario, “que demostró que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo decidido a defender su independencia y su libertad”.

Polanco expresó también la infinita gratitud del pueblo cubano al pueblo vietnamita por su “permanente solidaridad frente al bloqueo de Estados Unidos, que se recrudece de manera criminal mediante un cerco energético, al que se suman recurrentes amenazas de inminente agresión militar contra Cuba”.

En su publicación, denunció la “despiadada e infame campaña de intoxicación mediática que miente, tergiversa y manipula sin descanso” con el fin de minar la voluntad del pueblo cubano y confundir a la opinión pública internacional.

Finalmente, rechazó la “canallesca imputación contra el General de Ejército”, que evidencia “la bajeza moral y la desesperación de los personeros imperialistas, quienes no han podido ni podrán jamás mellar la dignidad y la colosal entereza ética de nuestro líder”.

La nota concluye señalando que el mensaje fue publicado desde Vietnam por Rogelio Polanco, quien compartió el acto con amigos vietnamitas de diversas instituciones en ese país.