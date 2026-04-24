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Protagonizarán villaclareños histórico desfile este Primero de Mayo

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✍️📸 Dalia Reyes Perera/CMHW

Como un preámbulo de lo que será la celebración del Primero de Mayo en Villa Clara, el Parque Vidal en el centro de la ciudad de Santa Clara, se iluminó de rostros de trabajadores que patentizaron su alegría y amor a Cuba.

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La decisión de defender la paz, la unidad, la ternura, la cubanía, la fuerza de un pueblo feliz decidido a no claudicar, a seguir adelante y vencer, fueron los sellos de esta Plenaria de cara a la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, en un escenario muy difícil y complejo para Cuba, marcado por los impactos del bloqueo y las amenazas del gobierno de los Estados Unidos contra la Isla.

Encabezaron la Plenaria Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia, y representantes de organizaciones políticas, de masas, juveniles y estudiantiles.

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Consignas, bailes, congas, pancartas, banderas multicolores, música que identifica nuestro rico acervo cultural matizaron este encuentro de reafirmación de principios ante las amenazas del enemigo.

Representantes de varios sectores desfilaron con entusiasmo y con esa fe infinita en el futuro, y ratificaron que estarán en la Plaza del Che en una voz que recorrerá el mundo: La Patria se defiende.

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En nombre de varios Sindicatos y colectivos obreros, se escucharon las voces de sus representantes desde una tribuna popular instalada en el Teatro La Caridad del casco histórico santaclareño.

En declaraciones a esta emisora, líderes sindicales trasladaron el sentir de su pueblo con la convicción de que será un día memorable que estremecerá las calles y plazas del país, en defensa de nuestra soberanía y autodeterminación.

Maglin del Sol, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en este territorio, convocó a los villaclareños a desfilar el Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza del Che con ese amor que nace de las entrañas del pueblo.

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«Convocamos a cada trabajador, campesino, intelectual y estudiante, a ocupar la Plaza, vengan con sus familias, sus carteles y con el corazón puesto en la Patria, la unidad de los obreros es y será el escudo más firme de la Revolución. Por un Primero de Mayo multitudinario y combativo, porque la Patria se defiende», señaló.

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