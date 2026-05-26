La cooperación médica cubana es el rostro más noble de la Revolución

Tomado de Granma/

Valores como el altruismo, el coraje, la ternura y la entrega sin fronteras han distinguido durante 63 años a la colaboración médica cubana, una obra que hasta hoy ha extendido su abrazo solidario a 165 países, con más de 600 000 colaboradores de la Salud que han salvado la vida de 14 millones de personas.

Valores como el altruismo, el coraje, la ternura y la entrega sin fronteras han distinguido durante 63 años a la colaboración médica cubana, una obra que hasta hoy ha extendido su abrazo solidario a 165 países, con más de 600 000 colaboradores de la salud que han salvado la vida de 14 millones de personas.

Así lo afirmó la doctora Tania Margarita Cruz, Hernández, viceministra primera de Salud Pública durante el acto por el aniversario 63 del inicio de la colaboración médica cubana que contó con la presencia de Arelis Marrero Guerrero, vicejefa del departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido y el doctor José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública.

Significó que las intervenciones quirúrgicas ascienden a 18 millones y se han realizado más de cinco millones de partos. «Niñas y niños que llegaron al mundo de la mano de los cubanos y hoy tienen el nombre de esos profesionales».

Además, agregó que han recuperado y mejorado la visión a 3 380 000 pacientes, y recordó la creación de la Facultad Médica en el Exterior y de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), que ha formado más de 87 000 profesionales de 150 países.

Cruz Hernández, subrayó la labor del contingente Henry Reeve –fundado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en septiembre de 2005– que ha cumplido riesgosas misiones en 55 países con 90 brigadas. En la actualidad, añadió, «contamos con más de 16 000 colaboradores en 50 países del mundo».

Frente a las agresiones imperialistas, sentenció: «La colaboración médica internacional ha sido blanco de la política de hostilidad imperial asediando a los gobiernos para que cierren los contratos de cooperación médica con Cuba. ¿A quién condenan? Condenan a los desprotegidos, privándolos del derecho universal a la salud y a la vida».

Por su parte, la doctora Gretza Sánchez Padrón, directora de la UCCM, definió la cooperación médica cubana como «el rostro más noble de la revolución» y «el abrazo de un pueblo pequeño en tamaño, pero inmenso en valores». En su intervención, cargada de emoción, afirmó: «Nuestros médicos, enfermeros, técnicos y especialistas no han llevado únicamente ciencia y conocimiento, han llevado sensibilidad, ternura, consuelo, han sostenido manos en medio del dolor, han devuelto sonrisas, han acompañado nacimientos y también despedidas».

La directora denunció las presiones de Estados Unidos para desacreditar esta obra y lamentó que algunos países hayan cedido a esas presiones, cerrando o limitando programas que beneficiaban a poblaciones vulnerables. En nombre de los cooperantes, ratificó «fidelidad absoluta a la Patria, a la Revolución y a los principios que nos enseñó el Comandante en Jefe», así como el apoyo al General de Ejército Raúl Castro Ruz y al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

«A quienes pretenden juzgarnos desde el odio y la mentira –sentenció– les responde la memoria agradecida de millones de seres humanos que jamás olvidarán el gesto solidario de Cuba».

El acto concluyó con la entrega del Sello Conmemorativo Aniversario 85 de la CTC a la UCCM, en reconocimiento a la trayectoria y el aporte de la cooperación médica cubana, que sigue llevando salud, esperanza y vida a todos los rincones del planeta.