Manicaragüenses deciden por la Patria

El llamado al movimiento «Mi firma por la Patria» tiene su respaldo en Manicaragua, municipio montañoso villaclareño, como evidencia del rechazo a las amenazas militares intervencionistas y la decisión de defender la soberanía de la Patria.

Con el compromiso revolucionario y el sentimiento patrio, los trabajadores acuden a estampar su firma como lo hicieron los tabacaleros de la Unidad Empresarial de Base Güinía en la zona de la premontaña en donde además se intensifica el proceso de producción de la aromática hoja, renglón fundamental para impulsar la economía nacional.

Mientras, con total entrega, los campesinos desde sus cooperativas asientan sus firmas en acto que patentiza desde el surco la no rendición de la tierra al hacerla producir como trascendió en la Cooperativa de Créditos y Servicios Juan Vitalio Acuña enka localidad Triana.

Y la respuesta patriótica y decidida como la de todo cubano digno, traspasa las barriadas urbanas y se adentra en la ruralidad distante manicaragüense. En el asentamiento Turiño, casi veinte kilómetros de la cabecera municipal, la concurrencia de vecinos en la casa dispuesta para la ocasión se hizo continua a fin de demostrar desde lo más adentro de la geografía del territorio la adhesión a los principios de soberanía y dignidad del pueblo cubano.

En Manicaragua, continúa «Mi firma por la Patria» ante el cerco y amenaza imperial.