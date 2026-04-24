Reconocen labor de trabajadores villaclareños

✍️📸Aimee Díaz Quesada

En un acto celebrado en la provincia de Villa Clara, varios trabajadores y colectivos recibieron distinciones por su desempeño y trayectoria.

La Orden Lázaro Peña de II y III Grado fue entregada a trabajadores vanguardias y dirigentes sindicales, en reconocimiento a su constancia y calidad en el trabajo cotidiano. También se hizo entrega de la Medalla Jesús Menéndez a varias instalaciones de la provincia, así como de la Medalla Hazaña Laboral por resultados sostenidos.

El momento particular de la ceremonia llegó con la entrega de la réplica del carnet del innovador del Comandante en jefe Fidel Castro Ruz, un galardón que remite a la cultura del detalle y la mejora continua en los procesos laborales.

La esencia del acto fue el reconocimiento sin adornos para quienes, con hechos más que con palabras, han demostrado que la labor diaria, la constancia para superar obstáculos y la creatividad son aspectos fundamentales para el desarrollo del país.