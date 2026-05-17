Profilms 2026 en Santa Clara, encuentro de promoción y marketing del cine

En Santa Clara, ciudad cinéfila por excelencia, el centro provincial de cines convocó a la edición XII de Profilms, Encuentro de promoción y marketing del cine.

Para dialogar desde las diferentes aristas y herramientas de la promoción del cine, surgió Profilms, un encuentro que a nivel nacional ha marcado pautas en el ámbito de la comunicación fílmica.

Su apertura fue en el cine Camilo Cienfuegos, con la exhibición de obras a concurso, y luego, en ausencia del fluido eléctrico y semejando una sala oscura, el Ensamble Cuba Contemporánea regaló un hermoso y profesional miniconcierto, a partir de una selección de música compueta para el cine.

Invitados a esta edición se encuentran dos realizadores de animación, el productor Aramis Acosta, y la directora de audiovisuales Ivette Ávila, quiénes trajeron la obra titulada Raptus.

Paneles sobre el aniversario 50 del cine club Cubanacan, taller de cine latinoamericano y sociedad en el siglo XXI. Muestra de materiales a concurso, sesiones del jurado, intercambio con la enseñanza artística, y otras visitas a centros de trabajo complementan el Profilms con la exhibición y debate de la obra Raptus, que su autora representa.