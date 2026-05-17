Fidel, gestor de la Ley de Reforma Agraria

En este 65 aniversario de la ANAP, tu esfuerzo diario se convierte en símbolo de resistencia, esperanza y futuro. Cada semilla que colocas en la tierra es más que alimento: es identidad, es cultura, es vida para tu comunidad.

Tu trabajo silencioso sostiene familias, inspira generaciones y demuestra que la grandeza no está en la abundancia, sino en la constancia y el amor por la tierra.

Hoy celebramos tu entrega, tu sacrificio y tu orgullo campesino. Que este aniversario sea un recordatorio de que sin campo no hay pueblo, y sin campesinos no hay nación.

Sigue sembrando con fe, porque cada surco que abres es un camino hacia la prosperidad de Cuba.